Plan Vacacional Comunitario “Venezuela Ríe 2026” activa más de 300 puntos recreativos en Aragua

El programa está diseñado bajo un esquema formativo y multidisciplinario de cinco días de atención continua

CIUDAD MCY.- La Gobernación del estado Aragua, bajo la gestión de la gobernadora Joana Sánchez, dio inicio el pasado sábado al Plan Vacacional Comunitario “Venezuela Ríe 2026”. Esta propuesta integral de atención social busca garantizar el derecho constitucional a la recreación, la cultura y el sano esparcimiento a miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a lo largo de la entidad.

Anthony Bolívar, director del Ministerio del Poder Popular para la Juventud en el estado Aragua, informó que la iniciativa contempla el despliegue en más de 300 espacios, entre los que destacan puntos comunitarios, escuelas abiertas, campamentos transitorios y zonas de alto impacto.

El titular de la cartera juvenil en la entidad informó que en esta primera semana de agosto la programación arrancó de forma simultánea con más de 60 puntos activos distribuidos estratégicamente en los 18 municipios del territorio aragüeño, movilizando un amplio voluntariado juvenil.

JORNADA PREVENTIVA

Bolívar mencionó que el itinerario dedica una jornada prioritaria a la prevención y gestión de riesgos, brindando a los pequeños herramientas prácticas de autoprotección, respuesta ante eventos adversos y técnicas de evacuación.

Asimismo, dijo que la agenda se complementa con cuadrangulares de fútbol, baloncesto y voleibol, estaciones de expresión artística, danza, canto y actividades orientadas a afianzar la identidad cultural venezolana y aragüeña.

De igual forma, el joven aragüeño destacó que esta jornada también contempla una vertiente innovadora para la población juvenil denominada «Achante Juvenil», que se realizará cada viernes en distintas localidades del estado, integrando zonas gamer, proyecciones cinematográficas, talleres de capacitación de interés para la juventud y dinámicas de esparcimiento responsable.

ZONAS DDE MAYOR IMPACTO

En el mismo orden de ideas, dijo que, durante los fines de semana, el despliegue se trasladará a los principales atractivos turísticos y de mayor afluencia de la región, tales como la Colonia Tovar, Ocumare de la Costa, Choroní, Las Cocuizas, el Parque Zoológico de Maracay y el Parque Acuático.

Finalmente, anunció que, para incorporarse a las jornadas, las comunidades deben acudir a la sala de autogobierno más cercana a su punto comunal o consultar la programación semanal a través de la cuenta oficial de Instagram @reir.aragua.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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