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Comunas

Atención primaria se consolida en Lamas con jornada médica comunitaria

PorLuisa Pedroza

Abr 11, 2026

El operativo desarrollado en la Comuna “Gigante Hugo Chávez” incluyó pediatría, medicina general, planificación familiar y acciones preventivas, fortaleciendo el sistema de atención en la localidad.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer la atención primaria y la prevención, se realizó un despliegue de salud en la Comuna “Gigante Hugo Chávez”, municipio José Ángel Lamas, donde se ejecutaron más de 100 atenciones médicas.

Durante la jornada, se brindaron consultas en las áreas de pediatría, medicina general y planificación familiar, además de servicios de inmunización, sesiones educativas y jornadas de pesquisa para evaluación de peso, talla y tensión arterial, permitiendo una atención integral a niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

El abordaje estuvo orientado a la detección oportuna de factores de riesgo y al fortalecimiento de hábitos saludables, mediante la combinación de asistencia médica directa y acciones preventivas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

Es importante mencionar que, estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas públicas de salud impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo del Ministerio para la Salud, dirigido por la ministra Nuramy Gutiérrez, y en consonancia con el Plan de la Aragüeñidad promovido por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez.

Con este tipo de despliegue, el estado Aragua continúa consolidando estrategias de atención directa en las comunidades organizadas, garantizando el acceso equitativo, gratuito y oportuno a los servicios de salud.

REINYMAR TOVAR
FOTS: CORTESIA

Por Luisa Pedroza

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