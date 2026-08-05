Insajuv impulsa formación juvenil con nueva oferta académica

Esta variada gama de saberes busca brindar herramientas concretas de rápida inserción laboral y autosustentabilidad

CIUDAD MCY.- En aras de fortalecer las capacidades productivas de las nuevas generaciones, el Gobierno de Aragua, liderado por Joana Sánchez, a través del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), ha desplegado una innovadora oferta formativa que busca conectar directamente con las aspiraciones, lenguajes y necesidades actuales de la juventud regional.

Así lo dio a conocer Yonathan Hernández, secretario de Juventud y Deporte del Gobierno Bolivariano de Aragua y director de Insajuv, quien extendió una invitación a todos los jóvenes del estado para incorporarse a esta iniciativa que tiene como propósito insertarlos en el sector productivo.

«La invitación es para que toda esta juventud aragüeña se inscriba en los diferentes talleres que tenemos a disposición en Insajuv. Son más de 23 talleres en el área económica, de aprendizaje y de estudio que están extraordinarios», destacó la autoridad regional.

El representante de la juventud en Aragua anunció que dentro de las opciones formativas destacan capacitaciones técnicas e idiomáticas como reparación de motos, refrigeración, inglés y oratoria, así como artes culinarias, bienestar y estética, abarcando repostería, masaje, barbería, maquillaje y skincare.

Hernández enfatizó que el impacto del programa va más allá de la capacitación técnica, constituyendo una política pública de inclusión y formación, “A toda nuestra juventud, en la diversidad de formas, de códigos que hablan, lo que piensan, lo que sueñan, conectan”, añadió.

Estamos ubicados en los talleres de aprendizaje, culturales, recreativos; talleres que no nada más le van a generar ingresos, talleres también que conectan con su identidad o con lo que seguramente a futuro quieren ser», afirmó el secretario.

Asimismo, subrayó que el proceso de inscripción se encuentra activo para las formaciones que darán inicio este próximo 15 de agosto, con una duración de un mes por curso.

Finamente dijo que los aspirantes únicamente deben presentar su cédula de identidad laminada y formalizar el pago de la inscripción. El trámite puede realizarse de forma presencial en la sede del Insajuv, o mediante sus canales digitales oficiales en la cuenta de Instagram @insajuaragua.

REINA BETANCOURT

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