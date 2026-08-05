Plan Venezuela Renace sumó 399 beneficios de salud para refugiados del IRDA

CIUDAD MCY.- Un total de 58 personas damnificadas por la reciente contingencia sísmica recibieron una respuesta de salud integral y especializada en los espacios del Instituto Regional del Deporte del Estado Aragua (IRDA), en el marco de una jornada de atención social.

El despliegue de salud pública, ejecutado en articulación directa entre la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado, materializó las políticas de protección social del Plan Venezuela Renace, consolidando en el municipio Girardot el trabajo en equipo que lidera en la región la gobernadora Joana Sánchez.

La jornada, concentrada en el punto de refugio del sector La Democracia, perteneciente a la Comuna Gerson Cañizalez y al ASIC Caña de Azúcar, brindó atención integral a 30 mujeres y 28 hombres. A través de un despliegue de especialistas, se alcanzaron 109 consultas médicas directas distribuidas en Odontología, Medicina General, Pediatría, Geriatría, Ginecología y Obstetricia, Dermatología, Fisioterapia y la unidad de Atención a las Personas con Discapacidad.

El sistema de salud brindó un total de 399 beneficios entregados a las familias. Las labores en salud bucal encabezaron las estadísticas con 79 procedimientos odontológicos, incluyendo 26 limpiezas, 29 sesiones educativas sectorizadas y una exodoncia. Asimismo, los equipos de enfermería aplicaron 36 dosis de desparasitación, una inmunización de polio, y ejecutaron 116 pesquisas de salud que integraron tomas de peso, talla y control de Hipertensión Arterial a los 58 ciudadanos presentes.

Al respecto, la autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, ratificó el compromiso del Gobierno Bolivariano en el resguardo absoluto de las familias vulnerables. «Asumimos con la mayor sensibilidad social esta etapa de reconstrucción, desplegando todo nuestro personal en cada refugio para sanar, proteger y levantar con fuerza el bienestar sanitario de nuestro pueblo aragüeño», puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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