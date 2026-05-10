El dispositivo al servicio de los vecinos, tuvo como objetivo principal atender la salud, así como los derechos ciudadanos de las personas que viven en comunidad.

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas públicas, orientadas a territorializar la atención directa a las comunidades, para garantizar su bienestar de manera integral, se realizó una jornada de atención social desde el circuito comunal 4,5,6 y el urbanismo Antonio Ricaurte, del municipio Mario Briceño Irragorry.

Este auxilio social forma parte de las políticas de protección impulsadas por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez y que cuenta con el respaldo fundamental de la gobernadora del estado Aragua y vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

En la jornada fue ofrecida una variedad de servicios especializados en ginecología, inmunización y farmacia, áreas que brindan salud gratuita y Jornada de atención social favoreció a habitantes de MBI.

Además, contaron con servicios de tramitación legal cómo prefectura, fe de vida, registro civil,

programa Parto Humanizado, Hogares de la Patria, entre otras importantes en materia de atención integral social.

HABLA LA COMUNIDAD

Los habitantes de la Comuna se mostraron sumamente agradecidos por esta gran jornada de atención que impactó positivamente sus vidas.

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‎Ángel Vizcaya ciudadano de la comuna comentó que le fue brindada, “una excelente atención por parte de todos

los médicos me atendieron muy bien, me entregaron medicamentos que tanto necesitaba y totalmente gratuitos»

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‎Por su parte, Divina Querales enfatizó que estas jornadas se deberían desarrollar de manera continua.

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“Gracias a las políticas públicas de la revolución bolivariana, tenemos una atención de calidad como abuela me sentí atendida en los servicios médicos, también en la jornada de alimentación y en las actividades de recreación”, enumeró Querales.

YORBER ALVARADO

FOTOS :CORTESIA