Inspeccionan infraestructura de comercios en el municipio Tovar tras los sismos

CIUDAD MCY.- Por orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, continúan las evaluaciones técnicas en las infraestructuras del municipio como parte del plan de atención activado tras los recientes sismos.
En esta oportunidad, la ingeniera municipal Diana Tobioli y la arquitecta Marlist Gorrín, directora de Catastro, realizaron inspecciones en distintos establecimientos comerciales del municipio Tovar, con el propósito de verificar las condiciones estructurales de los inmuebles e identificar posibles afectaciones que representen riesgos para trabajadores y usuarios.
Estas inspecciones forman parte del despliegue preventivo que adelanta el Gobierno municipal en coordinación con los organismos competentes, priorizando la seguridad de la población y el levantamiento técnico de las edificaciones afectadas.
PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR
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