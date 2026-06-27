Inspeccionan infraestructura de comercios en el municipio Tovar tras los sismos

‎CIUDAD MCY.- Por orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, continúan las evaluaciones técnicas en las infraestructuras del municipio como parte del plan de atención activado tras los recientes sismos.

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‎En esta oportunidad, la ingeniera municipal Diana Tobioli y la arquitecta Marlist Gorrín, directora de Catastro, realizaron inspecciones en distintos establecimientos comerciales del municipio Tovar, con el propósito de verificar las condiciones estructurales de los inmuebles e identificar posibles afectaciones que representen riesgos para trabajadores y usuarios.

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‎Estas inspecciones forman parte del despliegue preventivo que adelanta el Gobierno municipal en coordinación con los organismos competentes, priorizando la seguridad de la población y el levantamiento técnico de las edificaciones afectadas.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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‎FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR