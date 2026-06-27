Aragua Gas habilita personal técnico para revisión del sistema de GLP en el estado

El recorrido técnico se realizará en distintas zonas residenciales y urbanismos del estado Aragua, con el propósito de verificar la integridad de los sistemas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y atender los reportes generados por la ciudadanía

CIUDAD MCY.- La empresa Aragua Gas emitió un comunicado en el que informó la ejecución de un despliegue de su personal técnico especializado en diversas zonas del estado Aragua para la revisión del sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la atención de reportes comunitarios.

En el documento institucional, la compañía precisó que las labores se concentran en inspecciones técnicas exhaustivas en comunidades y urbanismos, con énfasis en la verificación de redes, conexiones y puntos de suministro de gas doméstico, a fin de descartar incidencias y reducir posibles riesgos asociados al servicio.

Asimismo, el texto oficial indica que el personal movilizado cuenta con la debida acreditación técnica para la realización de este tipo de evaluaciones, siendo el único autorizado para ejecutar revisiones en el sistema de gas licuado de petróleo dentro del estado.

Aragua Gas subrayó además que el operativo desplegado no implica ningún tipo de costo para la población, al tratarse de una atención institucional orientada por el Gobierno Bolivariano de Aragua a la revisión preventiva y la respuesta a reportes ciudadanos en las zonas atendidas.

La empresa exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y a canalizar cualquier irregularidad exclusivamente a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar una atención organizada y la correcta gestión de cada caso.

Finalmente, el ente encargado para el suministro de GLP en la entidad aragüeña aseguró que el despliegue técnico se mantendrá activo en las distintas jurisdicciones del estado Aragua, como parte de la atención institucional a los reportes vinculados.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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