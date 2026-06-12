Instagram y Facebook sufrieron caída a nivel mundial este 12 de junio

Presentan varios errores de carga, no dejan iniciar sesión y tampoco enviar mensajes. Por el momento, se desconoce el origen del problema y aún no se sabe cuándo se solucionará este incidente

CIUDAD MCY.-Las aplicaciones Instagram y Facebook, todas ellas propiedad de Meta, han registrado este viernes 12 de junio una caída a nivel mundial. La incidencia se ha originado cerca de las 15:30 horas (horario peninsular), según se ha reportado en el portal Downdetector.

Las redes sociales presentan varios errores de carga, no dejan iniciar sesión y tampoco enviar mensajes. Asimismo, usuarios de Facebook e Instagram reportaron fallas en sus aplicaciones que les impiden iniciar sesión o visualizar su feed.

Por el momento, pese a los miles de reportes registrados en distintos puntos del mundo, se desconoce el origen del problema y Meta todavía no ha emitido información al respecto.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA