León XIV: «La dignidad humana no tiene pasaporte»

En una explanada al aire libre y con participación de unas 700 personas albergadas en un centro de gestión migratoria, el líder de la iglesia católica solicitó un compromiso global con la dignidad humana y la justicia social de los migrantes

CIUDAD MCY.- Desde Tenerife el papa León XIV y jefe de Estado del Vaticano, regaló palabras de empatía, comprensión y apoyo hacia los inmigrantes, incluso con reprimendas a gobiernos y autoridades de Europa y el mundo.

“La dignidad humana no tiene pasaporte”, y recalcó que las naciones de Europa y el mundo deben “atender directamente a los individuos y a los factores originarios de su desplazamiento”, alertó.

“Todos, de algún modo, somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial”, precisó.

Robert Prevost (nombre secular) al, hablar en francés ante la inmensa mayoría de inmigrantes procedentes de Senegal, dijo tras escuchar varios testimonios, que “viendo sus rostros (…), pienso también en sus corazones, heridos por tantas dificultades y también consolados por el amor recibido gracias a otros corazones abiertos, generosos y misericordiosos”.

“El amor de Dios no conoce fronteras, no hace distinciones, se da a todos y nos congrega en la unidad”, remarcó en un claro mensaje a quienes se comportan de forma excluyente y a veces racista con la migración.

Su Santidad estuvo en Madrid y Barcelona en un periplo que dejó numerosos mensajes a políticos y autoridades de distintos sectores, alineado con l paz, el ser humano y lejos de las controversias que denigran al adversario.

MARCOS GAVIDIA | CIUDAD MCY | PRENSA LATINA