Vladimir Padrino López asume Ministerio de Agricultura

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al General en Jefe Vladimir Padrino López como nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

«A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país», dijo la Mandataria Nacional Encargada en el mensaje publicado en su canal oficial de Telegram.

En este mismo orden de ideas, agradeció a Julio León Heredia la labor realizada al frente de este Ministerio, quien «cumplirá nuevas responsabilidades», explicó Rodríguez.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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