Instalan Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela EEUU

CIUDAD MCY.- Este miércoles quedó instalado el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. La actividad tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo con la asistencia de representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Este grupo lo preside el diputado Antonio Ecarri (Lápiz/Nacional), y lo acompaña en la vicepresidencia el diputado Francisco Torrealba (PSUV/Nacional) y Jorge Barragán en la secretaría.

También integran esta instancia los diputados Oliver Ponce (Cambiemos/Guárico), Félix Freites (Fuerza vecinal/Nacional), Pablo Pérez (Unión y Cambio/ Nacional), Orlando Camacho (MSV/Aragua), Aurora Paredes (PSUV/Aragua) e Ilenia Medina (PPT/Nacional).

Durante la jornada, que formalizó el acta suscrita por los diputados, se dio lectura al documento constitutivo, donde se establece como objetivo fundamental contribuir al restablecimiento de las relaciones de amistad entre ambos cuerpos parlamentarios.

RECUPERAR LA CONFIANZA

De igual forma, el texto destaca la necesidad de recuperar la confianza recíproca y el fortalecimiento de los vínculos históricos entre Venezuela y los Estados Unidos.

Agrega el escrito que el grupo de amistad cumplirá un papel determinado en la promoción de la soberanía, la independencia nacional y la democracia, bajo las premisas de la solidaridad, la cooperación internacional y la complementariedad entre las naciones.

Asimismo, se establecen mesas de trabajo parlamentarias que orientarán sus esfuerzos hacia la defensa del derecho internacional y el resguardo de los derechos humanos.

En el ámbito económico, la instancia impulsará una agenda de relacionamiento comercial y energético coordinado con los diversos sectores, para posicionar a la República como un proveedor confiable, soberano y estratégico en el mercado internacional, resguardando el interés nacional.

SECTORES PROUDCTIVO PARTICIPA

Para dar constancia jurídica de los acuerdos del acto, se elaboraron dos copias de la presente acta de instalación, una de las cuales reposará en los archivos de la Asamblea Nacional y la otra será remitida al Congreso de los Estados Unidos.

La reunión contó con la participación del viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; la comisionada especial Paola Sánchez; y el principal agente diplomático de Venezuela ante las instancias internacionales, Samuel Moncada.

Asimismo, participaron de este evento representantes del sector productivo, gremial e institucional, entre ellos la presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Cristina Tovar; el presidente de la Cámara Petrolera Venezolana, Enrique Novoa, y el asesor jurídico de dicha cámara, Juan Carlos Andrade.

Al encuentro también se sumaron el primer vicepresidente de Fedeindustria, Rafael Sarcina y el presidente de la Asociación Venezolana de Fabricantes, Antonio Rodríguez.

FUENTE: AN

FOTO: CORTESÍA