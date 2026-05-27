TSJ realiza nueva jornada de trabajo sobre análisis y decisiones en materia electoral

CIUDAD MCY.- La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó una nueva reunión de trabajo sobre análisis y decisiones de los distintos asuntos de índole contencioso electoral que cursan ante el máximo órgano del sistema judicial en Venezuela.

Esta jornada fue liderada por la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y de esta instancia especializada en resolver las demandas y disputas en materia electoral.

Rodríguez estuvo acompañada por los magistrados Fanny Márquez Cordero, vicepresidenta, e Inocencio Figueroa Arizaleta, integrante de la Sala Electoral.

El organismo señaló en una publicación de Instagram que este tipo de encuentros, forman parte de las labores diarias del Máximo Juzgado de la República y de los diferentes tribunales del país en sus distintos ámbitos competenciales para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

FUENTE: AVN

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