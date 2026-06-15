Instituto de Tránsito Terrestre inicia operativo en nueve estados

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) informó por medio de su cuenta de Instagram la realización de un megaoperativo en un total de nueve entidades del país.

El mismo arranca este martes 16 de junio y se extenderá hasta el viernes 19.

El objetivo es permitir a todos los ciudadanos asistir a sitios puntuales y en días específicos con el objetivo de dar respuesta a multitud de trámites vehiculares.

El cronograma se inicia este martes en los estados Zulia, Bolívar, Anzoátegui y Barinas y se extenderá por más de un día dependiendo de la entidad y el universo vehicular que hace vida en cada entidad.

En el estado Zulia el operativo será de dos días iniciando el 16 de junio. Ese día en el municipio Sucre, específicamente en la plaza del Puerto de la comunidad La Dificultad de Caja Seca. Ese mismo día también se atenderá en el municipio San Francisco, dentro de las instalaciones del club Vencemos Mara

Para el día 17 de junio, el operativo se trasladará al circuito comunal Gibraltar, en la Plaza de Bolívar frente a la iglesia de Caja Seca. Simultáneamente, el personal del instituto estará brindando atención en el Mercado Periférico La Limpia.

En Bolívar, el operativo será por tres días consecutivos: el 16 en la sede del Infocentro BOL 13 de la urbanización Las Casitas. El 17 de junio, en la sede del Hospital General Regional Uyapar. Y el 18 en la comuna socialista Comuna o Nada, ubicada en el sector Las Beatrices (Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco).

Jornadas de uno y dos días

En el estado Anzoátegui los funcionarios solo atenderán el martes 16 de junio en el anfiteatro Generalísimo Francisco de Miranda, en el Parque Ferial de la avenida Norte (en Pariaguán).

En el estado Barinas será en tres días consecutivos. Martes y miércoles en el Mango Center, situado en la avenida Cuatricentenaria y diagonal al Terminal de Pasajeros. Y el jueves en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. Ambos en Barinitas.

La actividad de los funcionarios del INTT se irá moviendo a cada entidad con el paso de los días de la semana. En Lara serán dos días separados (17 y 19 de junio): el primero dentro de la sede del Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren, y el viernes en el Complejo Ferial de Barquisimeto.

En Guárico serán dos días: el 18 en el espacio de Atención Integral de Salud de la Gobernación, en el terminal de pasajeros Negra Josefa, y el 19 en la calle San Rafael de Lay.

En Valencia, Carabobo, será el 18 en la sede de la alcaldía en el sector El Remate. El mismo día habrá operativo en Yaguaraparo (Sucre), en la Alcaldía de Paujil.

Y cerrará en Caracas el 19 de junio (viernes) en en el Concejo Municipal Bolivariano de Caracas, frente a la plaza Miranda de la parroquia San Juan.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA