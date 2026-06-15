Atienden falla de borde en el sector Plan de la Mesa de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho

CIUDAD MCY.- El Ministerio para las Obras Públicas ejecuta un plan de abordaje integral en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura del sector Plan de la Mesa, para subsanar una severa falla de borde y el desprendimiento de un talud, consecuencia de las lluvias.

La información se dio a conocer en nota de prensa de este despacho, donde se detalló el inicio de las labores de recuperación en la zona.

Al respecto, se adelantó que en una primera fase, se realizará el retiro de sedimentos y la compactación del material suelto, para devolverle la solidez y estabilidad a la base del terreno. Posteriormente, se pasará a la construcción de cabezales y la edificación de un sistema técnico de 14 niveles de torrentera.

El levantamiento de muros de gavión en puntos estratégicos para asegurar y canalizar de manera eficiente las escorrentías de agua es la tercera fase de la obra.

De esta manera, se apunta a garantizar la transitabilidad segura en esta arteria vial, que comunica a la Gran Caracas con el oriente del país, y asegurar la operatividad en este tramo, entre los estados Anzoátegui y Sucre.

FUENTE: AVN

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