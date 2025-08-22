Integrantes de la JPSUV inician entrenamiento de resistencia revolucionaria

CIUDAD MCY.- Un total de 350 jóvenes de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) iniciaron la primera fase del Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Esta cohorte lleva el nombre de Darío Vivas.

El M/G Fabio Zavarse, rector de la UNES, dio la bienvenida a los participantes y ofreció una visita guiada por la institución. «Estamos recibiendo a 350 jóvenes de la juventud revolucionaria que están viviendo la experiencia de nuestra Universidad, completando un curso de resistencia revolucionaria», afirmó.

Zavarse explicó que la capacitación responde a instrucciones directas del presidente Nicolás Maduro y del capitán Diosdado Cabello, con el fin de que los jóvenes comprendan el marco de las 7 Transformaciones, en particular la 3T, que se enfoca en la seguridad ciudadana y la defensa del país.

«Nuestros jóvenes, en perfecta fusión popular, militar y policial, se están preparando para defender a la patria ante cualquier amenaza y hacerla, como siempre, inexpugnable», añadió el rector.

Estos circuitos estaban constituidos de la siguiente manera: sistema de comando de Protección Civil, laboratorios de criminalística, simulador virtual de extinción de incendios y reanimación cardiopulmonar, aulas temáticas en fase del proceso penal, simulador virtual de tiros, simulador virtual de orden público, área de producción e investigación, laboratorio de Inteligencia Artificial, conferencia sobre el servicio penitenciario e instrucción sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (UPDF).

Fuente: Prensa Mpprijp