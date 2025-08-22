Venezuela comparte avances de la protección ambiental en Cumbre Amazónica

Ciudad MCY.-El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, expone los avances de su país en la protección de la selva en la Cumbre de Países Amazónicos que se celebra en Bogotá, Colombia.

​La información fue publicada en la cuenta oficial de la red social Instagram, del representante de la cartera de Ecosocialismo, quien durante su intervención, destacó la implementación de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela y sus siete vértices, como una prueba del compromiso de la nación en la conservación de este ecosistema vital.

​Molina detalló las acciones que Venezuela ha emprendido para cumplir con los principios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), entre las que se incluyen:

​Combate a grupos ilegales.

​Gestión y respuesta ante incendios forestales.

​Lucha contra la deforestación.

​Implementación activa del Plan Nacional de Reforestación.

​Incorporación de diversos actores sociales, como movimientos ecologistas, científicos, expertos, comunidades indígenas y el Poder Popular organizado.

​El ministro venezolano aprovechó la oportunidad para extender una invitación al Congreso de la Madre Tierra, que se celebrará en Venezuela del 8 al 10 de octubre.

vtv