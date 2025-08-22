Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela comparte avances de la protección ambiental en Cumbre Amazónica

PorRafael Velásquez

Ago 22, 2025

Ciudad MCY.-El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, expone los avances de su país en la protección de la selva en la Cumbre de Países Amazónicos que se celebra en Bogotá, Colombia.

​La información fue publicada en la cuenta oficial de la red social Instagram, del representante de la cartera de Ecosocialismo, quien durante su intervención, destacó la implementación de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela y sus siete vértices, como una prueba del compromiso de la nación en la conservación de este ecosistema vital.

​Molina detalló las acciones que Venezuela ha emprendido para cumplir con los principios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), entre las que se incluyen:

  • ​Combate a grupos ilegales.
  • ​Gestión y respuesta ante incendios forestales.
  • ​Lucha contra la deforestación.
  • ​Implementación activa del Plan Nacional de Reforestación.
  • ​Incorporación de diversos actores sociales, como movimientos ecologistas, científicos, expertos, comunidades indígenas y el Poder Popular organizado.

​El ministro venezolano aprovechó la oportunidad para extender una invitación al Congreso de la Madre Tierra, que se celebrará en Venezuela del 8 al 10 de octubre.

vtv

 

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Inicia Jornada de Entrenamiento de Resistencia para defensa de la soberanía nacional

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Optimización de servicios públicos mejora calidad de vida de sanmateanos

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Bomberos forestales profundizaron conocimientos sobre ofidiología

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Especial

El folclore: riqueza de la identidad cultural

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez