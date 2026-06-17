Intervención en Hospital «José María Benítez» elevará capacidad quirúrgica y cuidados intensivos

***Autoridades regionales inspeccionaron los avances de la rehabilitación que se ejecuta en el área quirúrgica del hospital, donde dos quirófanos registran cerca del 90% de ejecución, junto a trabajos de modernización que incluyen iluminación, sistemas de aire acondicionado y mejoras estructurales

CIUDAD MCY.- La red hospitalaria del eje este del estado Aragua suma una nueva fase de intervención con los trabajos de rehabilitación que se ejecutan en el Hospital “José María Benítez”, donde se concentran mejoras estructurales y la activación de servicios de alta demanda médica.

El proceso abarca la recuperación progresiva de seis quirófanos del centro asistencial, junto con la adecuación de áreas críticas como las unidades de cuidados intensivos pediátrica y de adultos, con el propósito de ampliar la capacidad resolutiva del hospital y fortalecer la atención en el municipio José Félix Ribas y zonas aledañas.

La jornada de inspección permitió constatar el avance de las labores y el desarrollo del plan operativo, además de sostener encuentros con el personal de salud, quienes aportaron observaciones sobre el funcionamiento del servicio y las necesidades en distintas áreas del centro asistencial.

INSPECCIÓN INSTITUCIONAL

El recorrido estuvo encabezado por la secretaria de Despacho de la Gobernación de Aragua, Belén Arteaga; la secretaria general para la Cuarta Transformación Social del estado, Gipsy Colmenares; el adjunto de la Secretaría Sectorial para la Salud en Aragua, Román Cabello y el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua), Edinson Gutiérrez.

En el sitio, la secretaria general para la Cuarta Transformación Social, explicó que la intervención responde a lineamientos del Gobierno regional para avanzar en la recuperación integral del hospital y la optimización de sus áreas quirúrgicas.

“Hoy, por orientaciones de nuestra vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, nos encontramos en el Hospital José María Benítez del municipio José Félix Ribas. Un equipo multidisciplinario está desde hace un mes realizando una rehabilitación integral que contempla una ruta progresiva de los seis quirófanos del hospital”, señaló.

Colmenares detalló que dos quirófanos presentan un avance cercano al 90%, y actualmente se encuentran en fase de adecuación estructural, dotación y climatización, con el objetivo de incorporarlos de manera progresiva a la capacidad operativa del centro de salud.

Asimismo, indicó que los trabajos incluyen corrección de filtraciones, rehabilitación de paredes, mejoras en iluminación y la instalación de sistemas de aire acondicionado de alta capacidad, elementos necesarios para garantizar condiciones óptimas en el área quirúrgica.

REACTIVACIÓN DE SERVICIOS CRÍTICOS

Por su parte, la directora del Hospital José María Benítez, doctora Jaibeth Durán, informó que la intervención también contempla la reapertura de unidades estratégicas para el funcionamiento hospitalario, como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica y de adultos.

Detalló que esta decisión permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención del centro asistencial y fortalecer la respuesta médica en el eje este del estado.

“Con esta rehabilitación aumentaríamos un 300% la capacidad operativa del área quirúrgica y en cuanto a la UCI, un 100% de la capacidad de camas, lo que permitiría triplicar la atención en el eje este”, afirmó.

Durán explicó que actualmente la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos en la entidad se concentra en el Hospital Central de Maracay y el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta, por lo que la activación del José María Benítez permitirá descongestionar la red hospitalaria regional.

FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA

Las autoridades señalaron que esta intervención forma parte de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Público de Salud en Aragua, con articulación entre el Gobierno Nacional, el Ministerio para la Salud, la Gobernación de Aragua y la Corporación de Salud (Corposalud).

De esta forma, con la ejecución de estos trabajos, se prevé un aumento significativo en la capacidad quirúrgica, la habilitación de nuevas camas de cuidados intensivos y la mejora general de la atención médica especializada para la población del municipio José Félix Ribas y zonas cercanas.

REINYMAR TOVAR

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