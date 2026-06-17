Demarcación vial y recuperación de espacios públicos transforman la movilidad en Las Tejerías

Con intervenciones en la carretera Panamericana y el casco central, el Plan de Movilidad – Las Tejerías 2026 avanza en la organización del tránsito vehicular y peatonal mediante señalización, construcción de paradas y recuperación de caminerías

CIUDAD MCY.- La organización del tránsito urbano y la recuperación de espacios destinados a peatones y usuarios del transporte público se consolidan con la ejecución del Plan de Movilidad Las Tejerías 2026, una estrategia que contempla trabajos de demarcación, señalización vial, construcción de paradas y rehabilitación de caminerías en distintos sectores de la localidad.

Las acciones se desarrollan en el marco de la Segunda Transformación Ciudades Humanas para el Buen Vivir, orientada al fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura, bajo lineamientos impulsados por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Régulo La Cruz para optimizar la movilidad y la seguridad vial de conductores y peatones.

ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO

La intervención abarca el casco central y la carretera Panamericana, principal eje de conexión entre Las Tejerías y municipios vecinos, donde se ejecutan labores para identificar canales de circulación, sentidos viales, zonas de paradas y cruces peatonales.

La ingeniera municipal Miriam Sosa explicó que el plan busca consolidar una infraestructura vial que facilite el desplazamiento seguro de la población y promueva el uso adecuado de los espacios públicos.

«Tenemos como objetivo principal identificar los canales de circulación, señalización, demarcación, construcción y rehabilitación de paradas, así como las caminerías, para fortalecer los espacios públicos y el buen vivir de los habitantes», señaló.

Entre los avances reportados destaca la demarcación de tres líneas continuas a lo largo de aproximadamente 4.5 kilómetros de la carretera Panamericana, específicamente en el tramo comprendido entre el distribuidor Guayas y el casco central de Las Tejerías. También fueron instaladas señales horizontales que permiten orientar el tránsito vehicular y peatonal en esta importante arteria vial.

PASOS PEATONALES SEGUROS

Dentro del casco central se ejecutó la señalización de 18 pasos peatonales distribuidos en las calles Miranda, 19 de Abril, Ayacucho, Bermúdez y Urdaneta, además de la colocación de 33 marcas viales para indicar sentidos de circulación en distintos corredores urbanos.

Sosa destacó que estas adecuaciones buscan ofrecer mayor protección a quienes transitan diariamente por las calles del municipio.

«A la fecha se han desarrollado pasos peatonales que nos van a ayudar a que la ciudadanía pueda tener una libre movilidad y un paso seguro», expresó.

De igual manera, la carretera Panamericana incorporó cinco nuevos cruces peatonales en puntos estratégicos como El Renacer, Mercal, Las Veras, Los Jabillos y el Hospital José Gregorio Hernández, reforzando las condiciones de seguridad en zonas de alta afluencia.

ESPACIOS PARA EL TRANSPORTE

El Plan de Movilidad también contempla la creación y recuperación de infraestructura para el transporte público. Hasta ahora se han construido cinco paradas con un diseño unificado y se ejecutó la rehabilitación integral de dos estructuras existentes.

Los trabajos incluyeron nivelación de terrenos, vaciado de losas, instalación de sistemas eléctricos para alumbrado, colocación de cubiertas, adecuación de áreas ornamentales y aplicación de elementos gráficos destinados a mejorar la identificación de estos espacios.

Las nuevas infraestructuras se encuentran ubicadas en sectores como Santa Eduviges, Tabacal, Los Jabillos Centro, Leonardo Ruiz Pineda, Brisas de Aragua, Las Veras y Cañada del Mamón.

ACCESO A LAS COMUNIDADES

Paralelamente, fueron recuperadas cuatro caminerías en Brisas de Bucaral, La Estación, Colinas de Bucaral y La Línea sector 1, favoreciendo a cientos de habitantes mediante la reconstrucción de escalones, instalación de drenajes pluviales, fabricación de pasamanos y trabajos de embellecimiento.

La ingeniera municipal indicó que las labores ejecutadas en el casco central funcionan como experiencia inicial para extender progresivamente este esquema de señalización y ordenamiento vial al resto de las comunidades que conforman el municipio.

«Este es el sector que estamos tomando como piloto para llevar este mismo proceso de marcación a los demás sectores que integran Las Tejerías», afirmó.

Con estas acciones, la localidad avanza en la consolidación de una red vial más organizada, accesible y segura, orientada a mejorar la movilidad cotidiana de los habitantes y fortalecer la infraestructura urbana local.

REINYMAR TOVAR

FOTOS | CORTESÍA