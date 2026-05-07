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Precio del dólar este jueves 7 de mayo

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PorMilexis Pino

May 7, 2026

CIUDAD MCY.- El precio del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) experimentó un aumento en su precio al inicio de la jornada de las mesas de cambio en las instituciones bancarias este jueves 7 de mayo, quedando la divisa estadounidense en 496,83 bolívares.

Adicional al costo del dólar, el BCV también publicó el precio del euro, unidad monetaria que experimentó un leve aumento en su valor y quedó establecida en 583,86 bolívares.

Por otra parte, el tipo de cambio de otras monedas que se ofrecen en el mercado venezolano abrieron la jornada de este martes en los siguientes valores:

CNY: 72,93 bolívares.
TRY: 10,98 bolívares.
RUB: 6,65 bolívares.

BCV

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