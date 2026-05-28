Universidades del país tramitan el Bono de Responsabilidad Académica

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) informó que solo 33 de las 71 casas de estudio del país han consignado la documentación requerida para la revisión técnica de la asignación del Bono de Responsabilidad Académica.

El anuncio fue difundido este miércoles 27 de mayo a través de un comunicado oficial. Señala que la ausencia de estos datos esenciales impide que el despacho gubernamental pueda procesar y tramitar los pagos pendientes correspondientes a las 38 instituciones de educación superior faltantes.

Ante esta situación, el MPPEU exhortó a las autoridades de las universidades que aún no han cumplido con el requisito a consignar la información solicitada a la brevedad posible.

Asimismo, el texto ministerial hizo un reconocimiento a la celeridad de las administraciones universitarias que sí enviaron los datos a tiempo para garantizar la continuidad de los trámites.

El Bono de Responsabilidad Académica constituye una asignación dirigida al personal docente y administrativo del sector universitario público venezolano.

Los representantes gremiales del sector han señalado en ocasiones anteriores la necesidad de agilizar estos procesos administrativos para evitar retrasos en las cuentas del personal.

El ministerio reiteró que el desembolso final de los recursos económicos permanece sujeto a la actualización de las auditorías técnicas de cada plantel.

FUENTE: AVN

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