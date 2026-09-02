Inversión y productividad centran expectativas del empresariado aragüeño

El presidente de Fedecámaras Aragua destacó la importancia de mejorar la infraestructura y establecer condiciones que permitan a las empresas sostener y ampliar sus operaciones

CIUDAD MCY.- Las expectativas sobre nuevos procesos de inversión y su posible impacto en la economía venezolana abren el debate sobre las condiciones que requiere el sector empresarial para aumentar su capacidad productiva, generar empleos y ampliar sus mercados.

Sobre este escenario se pronunció el presidente de Fedecámaras Aragua, Héctor Gómez Camperos, durante una entrevista exclusiva concedida a Ciudad MCY, en la que analizó las perspectivas económicas del país, la situación del sector industrial y los desafíos que enfrentan actualmente las empresas de la entidad.

Gómez Camperos consideró que las inversiones vinculadas con sectores estratégicos de la economía pueden generar oportunidades para la modernización del país, siempre que estén acompañadas por mejoras en infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad productiva.

“Cuando nos hablan de inversiones petroleras, debemos entender que el país necesita mucha inversión, necesita actualizaciones de infraestructura, mejoras técnicas, empleos, crecer y modernizarse”, expresó.

RETOS DEL SECTOR

Al referirse al comportamiento de las empresas en Aragua, el representante gremial reconoció que el sector industrial enfrenta importantes dificultades para mantener sus operaciones, mientras que las limitaciones en el suministro eléctrico inciden directamente en la capacidad de producción.

Señaló que las empresas también han tenido que adaptarse a cambios en las necesidades y prioridades de los consumidores, en un contexto económico que exige mayor capacidad de respuesta por parte del aparato productivo.

No obstante, destacó que Aragua mantiene un importante tejido empresarial y cuenta con sectores capaces de producir bienes y servicios para atender mercados dentro y fuera de la entidad.

“Aragua tiene un tejido empresarial importante y, por supuesto, vamos a salir a colocar nuestros productos en todos los estados”, manifestó.

El presidente de Fedecámaras Aragua también abordó la situación tributaria de comerciantes y empresarios, al plantear la necesidad de analizar las condiciones bajo las cuales operan las empresas y el impacto que pueden generar las cargas fiscales y los procesos de fiscalización sobre su estabilidad.

Aclaró que el planteamiento del gremio no se orienta hacia la eliminación de obligaciones tributarias, sino hacia una mayor comprensión de las dificultades que enfrentan determinados sectores para sostener sus actividades económicas.

“No queremos negocios cerrados. Queremos negocios abiertos, queremos empresas abiertas, queremos carreteras funcionando y queremos ciudades limpias”, señaló.

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

Para Gómez Camperos, el crecimiento económico está estrechamente relacionado con la capacidad de las empresas para producir, invertir y mantener empleos, razón por la cual consideró necesario promover condiciones que permitan la expansión del sector privado.

“La empresa privada es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de bienestar y de crecimiento”, afirmó durante la entrevista.

En este sentido, destacó que las empresas han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones de sus trabajadores y conservar el talento humano, especialmente después de los efectos generados por la migración de profesionales y personal especializado.

Asimismo, señaló la importancia de fortalecer la formación empresarial y técnica ante los posibles cambios que puedan producirse en la dinámica económica nacional, con el propósito de preparar al talento humano y a las organizaciones para nuevas oportunidades de desarrollo.

REGLAS CLARAS

El dirigente empresarial resaltó además la importancia del diálogo entre el sector empresarial y las instituciones públicas para plantear las necesidades de los distintos sectores y avanzar en soluciones que contribuyan a la productividad regional.

A su juicio, el desarrollo económico requiere la participación de empresarios, trabajadores y ciudadanos, entendiendo que la generación de empleo y la estabilidad de las empresas tienen una incidencia directa en las familias y en la dinámica de las ciudades.

Finalmente, el presidente de Fedecámaras Aragua manifestó una visión favorable sobre las perspectivas de recuperación del país y llamó a mantener una actitud orientada hacia el trabajo, la productividad y la generación de nuevas oportunidades.

“Un país se construye desde su ciudadanía. Es importante el estado de ánimo, la motivación y entender que cada persona, desde su trabajo, también aporta a la construcción de un país productivo”, concluyó.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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