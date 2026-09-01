CLEBA y especialistas capacitaron a organismos de seguridad en lactancia materna

Esta jornada reunió a integrantes de Protección Civil, voluntariado y organismos de seguridad como parte de la atención a familias vulnerables

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la atención integral a las madres lactantes en tiempos de contingencia se realizó una conferencia formativa sobre la lactancia materna en situaciones de emergencia e implicaciones legales.

Esta actividad contó con la participación de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández junto con la enfermera especializada en lactancia materna, Susanna Stenstrom quien además se ha desempeñado como doula en iniciativas de activismo por la nutrición infantil.

Durante esta jornada se abordaron temas claves como el manejo de los sucedáneos de la leche materna en el país, las disposiciones de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, y herramientas prácticas de acompañamiento dirigidas a integrantes de Protección Civil, voluntariado y diversos cuerpos de seguridad ciudadana.

La presidenta del Cleba, mencionó que está formación pertenece a la segunda fase orientada a garantizar el resguardo de las familias en campamentos transitorios.

“Estamos acompañando a las mujeres que están amamantando y a los niños para cuidar y proteger la infancia” enfatizó Hernández.

PRESERVACIÓN DE LA SALUD MATERNO- INFANTIL

La enfermera especializada en lactancia materna, Susanna Stenstrom destacó la importancia del apoyo de las madres en medio de escenarios adversos o crisis sanitarias.

“Cuidar de la madre y apoyarlas en todas las circunstancias y momentos, incluyendo los adversos y en emergencias sanitarias, es cuidar de la vida y preservar la vida a corto, mediano y largo plazo”

Finalmente, la jornada concluyó con el compromiso institucional de continuar expandiendo estos espacios de capacitación para responder a tiempo ante futuras contingencias en la entidad.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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