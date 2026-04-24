Invitan a ciudadanos venezolanos a aplicar para el Comité de Postulaciones Judiciales

CIUDAD MCY.- La Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales invitó a los ciudadanos venezolanos a aplicar solicitudes para integrar dicho Comité. La recepción de las inscripciones se extenderá desde este viernes 24 de abril hasta el próximo 1 de mayo, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, localizado en la esquina Pajaritos de Caracas. Una vez sea conformado este Comité tras el proceso de selección, sus integrantes procederán a designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

PARA DICHO FIN, SE DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Ser venezolana o venezolano. Ser ciudadana o ciudadano de reconocida honorabilidad, prestigio en el ejercicio de sus funciones o profesión que ejerza o haya correspondido ejercer. Ser mayor de treinta y cinco (35) años de edad y no haber sido condenado o condenada penalmente mediante sentencia definitivamente firme. No haber sido sometido a ningún tipo de sanción administrativa de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme.

Si se cumplen dichos requisitos, los interesados deben consignar los siguientes documentos en una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio, con gancho, debidamente foliada y firmada en cada una de sus páginas:

Carta de postulación expedida por sectores de la sociedad o por iniciativa propia. Carta de aceptación de la postulación, si es el caso. Fotocopia ampliada legible de la cédula de identidad en hoja tamaño carta (sin recorte). Copia simple de títulos de los estudios cursados. Si el título fue expedido por universidad extranjera y en idioma distinto al español, deberá estar legalizado y traducido. Una (1) fotografía reciente, tamaño carnet. Síntesis curricular.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA