Avanza transformación del Estado venezolano basada en el protagonismo popula

CIUDAD MCY.– Venezuela avanza en un proceso de transformación del Estado sustentado en la eficiencia de la gestión pública y el protagonismo del pueblo organizado, aseguró el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, tras su participación en el curso Técnicas y Métodos en la Dirección Revolucionaria y Efectiva de Grupos, organizado por el referido despacho, como parte del Plan de Formación Masiva en Planificación Popular.

En este sentido, Menéndez destacó que el eje central de la formación de esta semana estuvo orientado a la consolidación de un nuevo modelo de Estado en Venezuela. Asimismo, el funcionario resaltó que la planificación en el país responde directamente a las necesidades expresadas por la ciudadanía.

A su vez, informó que las jornadas de Formación Masiva en Planificación Popular alcanzaron una amplia participación a nivel nacional. «Ya pasan de los 6,2 millones de participantes; en el caso de la jornada de hoy, estuvimos por encima de las 17 mil personas conectadas en todo el territorio nacional», precisó.

Enfatizó además que la soberanía sobre los recursos naturales de Venezuela constituye un elemento clave para el desarrollo nacional, además de agregar que estos recursos están dirigidos a áreas prioritarias como salud, servicios e infraestructura, en función de mejorar la calidad de vida de la población.

Menéndez recordó los desafíos históricos que ha enfrentado el país en materia de cohesión nacional. «Aquí se pretendió, durante muchos años, fracturar a la República; pretendieron generar una guerra civil». Finalmente, hizo referencia a controversias territoriales como la soberanía del Esequibo, al destacar la importancia de fortalecer la unidad del país frente a las amenazas de sectores que han pretendido la secesión de esta parte del territorio.

FUENTE: VTV

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