Ronnie Williams regresa con los Tigres de Aragua

CIUDAD MCY.- Ronnie Williams repetirá con los Tigres de Aragua en la temporada 2026-2027, informó el equipo este martes, a través de sus redes sociales. El derecho irá a su segunda campaña seguida con los aragüeños y tercera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Ronnie Williams terminó segundo en la votación para el Relevista del Año, detrás de Silvino Bracho, después de una sólida zafra desde el bullpen de los Tigres, en la que dejó balance de 5-5, con siete salvados en ocho oportunidades. En 28 encuentros, exhibió efectividad de 2.61 (9 CL/31.0 IP) y 1.32 de WHIP, con 13 boletos y 29 ponches.

Ronnie Williams debutó en la LVBP durante la 2025-2026, pero tras un par de aperturas en las que apenas transitó 3.1 y dejó un promedio 21.60 carreras limpias, fue despedido por Leones del Caracas.

El experimentado lanzador, de 30 años de edad, se encuentra disputando su cuarto torneo seguido en la Liga Mexicana de Beisbol y, hasta ahora, está atravesando por su mejor temporada en el verano azteca.

Ronnie Williams comenzó 2026 con Yucatán y hace una semana sus derechos fueron cedidos a Tabasco. Entre ambos equipos, compila récord de 5-2 y 2.48 de PCL, en 16 aperturas.

Ronnie Williams fue el único importado de la LVBP que se mantuvo en el circuito desde los entrenamientos de pretemporada hasta al Serie de las Américas, disputada en febrero en la Gran Caracas. Después de concluir su actuación con Tigres de Aragua, fue tomado en el Draft del Round Robin, por Cardenales de Lara, y en Draft de la Gran Final, por Navegantes del Magallanes. Formó parte del roster de La Nave que se llevó el cetro en la 2025-2026 y luego en el torneo continental.

FUENTE: LVBP

FOTO: CORTESÍA