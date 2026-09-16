Jefa de Estado celebra memorándum para desarrollar Faja Petrolífera del Orinoco

CIUDAD MCY.-«Celebramos la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre PDVSA y Continental Resources, orientado a impulsar nuevas capacidades técnicas y financieras para el desarrollo del Bloque Ayacucho 2 de la Faja Petrolífera del Orinoco», comunicó la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mediante su canal de Telegram.

La jefa de Estado indicó que estas alianzas estratégicas permitirán el fortalecimiento de la producción nacional de hidrocarburos, así como la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico.

«Seguimos dando pasos firmes para el desarrollo de nuestra industria energética», acotó.

Estas acciones se integran a las políticas del Gobierno nacional para impulsar el continuo desarrollo económico de Venezuela, a través de la potenciación del sector petrolero.

FUENTE: VTV

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