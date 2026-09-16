Presidenta Delcy Rodríguez encabezó entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026

CIUDAD MCY.-Durante el acto solemne de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el rol fundamental que desempeñan los comunicadores en la defensa de la soberanía informativa.

En su intervención, destacó que la entrega del premio se está dando en una coyuntura especial para Venezuela, por muchas razones. Así mismo, reiteró que el ejercicio periodístico actual debe estar profundamente arraigado en la verdad y en la protección de los intereses nacionales, resaltando que la palabra es una herramienta poderosa para contrarrestar las campañas de desinformación que buscan socavar la estabilidad del país.

La Jefa de Estado también hizo un llamado a los galardonados y a todo el gremio a mantener una ética inquebrantable, recordándoles que el legado del Libertador Simón Bolívar debe ser la brújula que guíe cada investigación y reportaje.

El Premio Nacional de Periodismo no solamente fue otorgado a los medios nacionales, sino también a los medios regionales, a los medios comunitarios, a los youtubers y a los influencers.

Finalmente, el evento culminó con un reconocimiento especial a los profesionales que han destacado por su valentía y constancia en la búsqueda de la noticia veraz.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL