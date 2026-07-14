Jefa de Estado inspeccionó campamento transitorio en Artigas

CIUDAD MCY.- La Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez realizó una inspección al complejo Educativo José Gervasio Artigas en Propatria para evaluar el cumplimiento de los protocolos establecidos para el funcionamiento de las instalaciones que albergan a las familias afectadas por los eventos sísmicos del 24 de junio.

La jefa de Estado precisó que el Gobierno nacional y diputados de la Asamblea Nacional verifican que los afectados “que viene de perder sus viviendas, algunos han perdido familiares tienen una atención integral, su salud, alimentación, logística, ducha, áreas de recreación y actividades para los niños, que puedan también tener atención en salud, hay médicos por cada campamento transitorio y recreación con las ciudades del emprendimiento en los campamentos”.

Además, resaltó que los campamentos están diseñados con un concepto humanitario donde las familias se sientan como es sus comunidades con barberías, servicio médico y una alimentación balanceada, hasta que el Ejecutivo Nacional realice las construcciones de viviendas para dignificar a quienes perdieron sus hogares.

Al respecto, mencionó que ya iniciaron el registro único de vivienda en cada uno de los campamentos transitorios con el uso de las captahuellas, “se le va a asignar un código QR, que significará la entrega de sus viviendas, ya estamos en proceso de estudios de suelos, de terrenos, dónde se puede reconstruir, donde se puede recuperar para que las personas puedan tener sus viviendas”.

Mencionó también la labor de la Gran Misión Venezuela Renace que esta recupera las edificaciones que salieron en amarillo en las inspecciones, que no tiene fallas estructurales, pero tienen daños en paredes y son aptas para habitar “allí estamos interviniendo para que las personas puedan volver a sus casas”

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA