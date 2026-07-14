Asamblea Nacional debatirá reforma a Ley contra la Estafa Inmobiliaria este martes

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) debatirá este martes en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.

La sesión convocada para este 14 de julio se realizará a las 12:00 del mediodía, de acuerdo con la orden del día.

Además, el Parlamento Nacional discutirá en primera discusión el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda.

Por otra parte, se presentará un acuerdo en Solidaridad con las Víctimas del Terremoto del 24 de junio de 2026 y en Respaldo a las Acciones de Atención a la Emergencia Humanitaria.

FUENTE : AVN

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