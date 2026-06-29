Jesús Valenzuela impartirá justicia en dieciseisavos del Mundial

CIUDAD MCY.- El árbitro venezolano Jesús Valenzuela ha sido designado por la FIFA para dirigir el crucial encuentro entre Costa de Marfil y Noruega, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Este duelo, que se perfila como uno de los más equilibrados y atractivos de esta instancia eliminatoria, marcará el tercer partido que dirigirá el juez portugueseño en el presente mundial y el quinto en su historial dentro de la máxima competición de selecciones.

Terna arbitral 100% venezolana

Valenzuela no estará solo en el terreno de juego. La terna arbitral para este compromiso será completamente venezolana, ya que contará con el apoyo de Tulio Moreno y Jorge Urrego como árbitros asistentes.

El encuentro tendrá una carga emotiva muy alta para la delegación criolla. En todos los partidos de esta fase se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, un gesto de solidaridad que resonará con fuerza en el arbitraje nacional.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA