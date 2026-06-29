FIBA anunció reprogramación del partido entre Venezuela y Colombia tras el terremoto

CIUDAD MCY.- La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció mediante un comunicado la reprogramación del partido entre Venezuela y Colombia para el próximo jueves 9 de julio en Puerto La Cruz en la ventana clasificatoria rumbo al Mundial del 2027 con hora por confirmar.

Esta medida fue tomada luego de los devastadores terremotos de 7.2 y 7.5 que afectaron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, dejando hasta la fecha un total de 1.450 fallecidos, 3.500 personas heridas, 2.721 personas damnificadas, 774 edificios afectados (189 con colapso total y 585 con colapso parcial), 38 hospitales afectados, en proceso de reparación, 44 centros comerciales con daños, 164 estructuras adicionales entre puentes, carreteras y otras infraestructuras, 2.501 edificaciones e infraestructuras afectadas en total, según el último reporte emitido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A su vez, el comunicado emitido por el máximo ente rector del baloncesto indica que los partidos de Venezuela frente a Brasil (2 de julio en Barquisimeto) y Chile (6 de julio en Puerto La Cruz) se mantienen programados según el calendario original.

«FIBA expresa sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de todas las personas afectadas por esta tragedia y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Venezuela en estos difíciles momentos», indicó.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESIA