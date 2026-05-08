Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

​Venezuela y ONU Turismo estrechan lazos para posicionamiento internacional del país

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

May 8, 2026

CIUDAD MCY.-  El Gobierno de Venezuela y la organización ONU Turismo establecieron una nueva fase de cooperación estratégica tras una reunión virtual. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, lideró la videoconferencia desde el Hotel Internacional de Valencia, con el fin de posicionar al país como un destino de referencia internacional y fortalecer el desarrollo sostenible.

Ambas partes acordaron el diseño de una hoja de ruta que incluye asistencia técnica para proyectar experiencias turísticas indígenas, culturales y patrimoniales. Este plan busca la aplicación de estándares internacionales y el manejo de buenas prácticas que eleven la calidad del servicio en el territorio nacional.

​Durante la sesión, la ministra Cabello y los viceministros de Turismo Nacional e Internacional presentaron los avances del sector ante la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais.

La titular de la cartera turística nacional resaltó que «el turismo es el arma secreta de la economía venezolana. Estamos trabajando para que el mundo entero descubra la magia de nuestra tierra, la calidez de nuestra gente y el potencial infinito de nuestros paisajes», afirmó Cabello durante su intervención.

Este intercambio consolida alianzas para atraer a más turistas extranjeros, lo que ayuda a que el turismo impulse la economía del país.

 

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA 

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Más de mil 300 beneficios de salud recibieron trabajadores de la Fundación del Niño Aragua

8 de mayo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Instalarán mesas de trabajo para presentar plan de recuperación del SEN

8 de mayo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Plan de atención a los abuelos avanza con buena receptividad en las comunidades

8 de mayo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta Encargada Delcy Rodriguez supervisó maniobras de la FANB en Fuerte Terepaima

8 de mayo de 2026 Rafael Velásquez