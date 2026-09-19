Jornada de Aragua Gas favoreció a 14 comunidades de Tovar

Más allá de las cifras, este operativo busca mantener la estabilidad del servicio y llevar soluciones directas que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar la distribución eficiente del servicio de gas doméstico a cada ciudadano desde sus comunidades, la empresa estadal Aragua Gas llevó a cabo una jornada de distribución de gas en el municipio Tovar.

La jornada favoreció a más de 2 mil doscientas familias de 14 comunidades y se desarrolló bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, como parte de las políticas públicas, alineadas específicamente con la 2da Transformación, enfocada en la creación de ‘’Ciudades humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los servicios públicos’’.

​El operativo se desarrolló bajo una metodología de articulación entre los niveles de gobierno y el Poder Popular organizado. Gracias a la disposición de las plantas móviles y unidades de transporte de carga, se logró reducir los tiempos de espera, permitiendo que el recurso llegara de forma segura y eficiente a cada hogar.

Es importante destacar que Aragua Gas continúa trabajando de manera incansable para que cada hogar reciba el mejor servicio, en cumplimiento de las orientaciones del Plan de la Aragüeñidad y en el marco de las políticas de transformación territorial y servicios públicos dignos para todos.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA PRENSA ARAGUA GAS