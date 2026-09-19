Plan Chuquisaca plantó más de 400 árboles frutales en Revenga

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Chuquisaca, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) en el estado Aragua, se llevó a cabo una jornada de reforestación en el Fundo Zamorano José Rafael Revenga ubicado en la comuna Paula Correa.

Esta jornada contó con la participación de Karelys Carrasquel, jefa de la División de la Gestión Ecosocialista de MINEC en la entidad, Allylis Silva, directora de la 6T Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Jhonny Alarcón, presidente del Poder Legislativo local, concejales, poder popular organizado y agricultores revengueños quienes se desplegaron en esta jornada en pro del impulso de la seguridad agroalimentaria.

En este sentido, Allylis Silva, explicó “en esta mañana nos encontramos junto al equipo del Ministerio de Ecosocialismo realizando una jornada de reforestación donde vamos a plantar más de 400 árboles frutales de parchita, guayaba, guanábana y limón con el fin de impulsar la producción agrícola en nuestro municipio”.

Del mismo modo, Karelys Carrasquel, detalló que este plan se desarrolla a nivel del estado Aragua con el propósito de preservar la vida, la producción agroalimentaria y el impulso de la economía local con la articulación del gobierno municipal y el ministerio.

Con estas plantaciones, el municipio Revenga continúa en su enfoque de garantizar la producción de alimentos, el cuidado de sus tierras y el aporte al ecosistema, trabajando en forma articulada con el gobierno regional y nacional.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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