Jornada de cirugías pediátricas se realizó en el “CDI Atanasio Girardot”

Con el propósito de brindar atención especializada a toda la población se estuvieron realizando 457 intervenciones quirúrgicas en el municipio Girardot

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan “Venezuela Renace”, en el CDI “Atanasio Girardot” se realizó una jornada de cirugías de baja y mediana complejidad dirigida a pacientes pediátricos.

Esta jornada se llevó a cabo con el objetivo de brindar atención especializada de manera gratuita a la población Aragüeña. De igual manera, durante estas jornadas médicas, se estuvieron realizando cirugías orientadas a los adultos en áreas como histerectomía, hernias umbilicales, inguinales, colecistectomía, entre otros.

Por otra parte, se realizaron 457 intervenciones quirúrgicas realizadas totalmente gratuitas en el CDI quirúrgico “Atanasio Girardot” atendiendo a pacientes de 34 comunidades.

Finalmente, la residente del Barrio 19 de Abril, María Herrada, se mostró muy contenta con la atención que recibió durante la intervención de su hija, además de destacar el alto profesionalismo del personal médico.

“La atención, 10 de 10 todo excelente, el proceso fue rápido, pero gracias a Dios todo salió bien” expresó Herrada.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CIUDAD MCY