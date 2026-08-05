Antonio Ecarri anunció inicio formal del proyecto Aeropuerto Internacional “Libertadores de América”

Esta iniciativa, que fue anunciada por el parlamentario junto con el alcalde del municipio Libertador, Gonzalo Díaz, busca convertir la terminal de pasajeros en un espacio moderno que ofrezca una mayor oferta para los pasajeros en el país

CIUDAD MCY.- En un acto institucional encabezado por el diputado y presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Estados Unidos, Antonio Ecarri, junto al alcalde del municipio Libertador, Gonzalo Díaz, y miembros del Concejo Municipal, se anunció el inicio formal del proyecto para la construcción del Aeropuerto Internacional “Libertadores de América” en Palo Negro.

Esta iniciativa comenzó oficialmente con la firma de un acuerdo de cooperación institucional y la instalación de una mesa técnica profesional. A propósito de la actividad, Ecarri señaló que no es la presentación de una obra terminada, sino que es el primer paso legal y formativo para transformar una propuesta histórica en una política pública de desarrollo.

Financiamiento e impulso internacional

Este proyecto está ideado para realizarse en las 1,300 hectáreas con las que cuenta la Base Aérea Libertador, la cual tiene una pista de concreto de 3,170 metros.

Asimismo, como parte de la agenda de promoción, el parlamentario informó que el proyecto será llevado el próximo mes de septiembre ante el Congreso de los Estados Unidos y en rondas de negocios con inversionistas norteamericanos, europeos, asiáticos y líneas aéreas internacionales. De igual manera, se cuenta con el marco normativo de la licencia OFAC GL 60 para obras de reconstrucción.

Impacto local y nueva normativa local

El plan aspira en convertir la infraestructura en la terminal de pasajeros más moderna, y a su vez, funcionar como una alternativa estratégica al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

A nivel local, el concejo municipal del municipio Libertador estará trabajando en nuevos decretos y en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Local. Esto abarcará nuevas zonificaciones para poder atraer a cadenas hoteleras y servicios complementarios, con el objetivo de generar empleo directo para las comunidades de Palo Negro y el sur del estado Aragua.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CIUDAD MCY