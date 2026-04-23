Jornada de servicios públicos favoreció a la población de Lamas

De forma rutinaria se efectuó el mejoramiento de los espacios colectivos mediante la limpieza, recolección de desechos y mejora del alumbrado

CIUDAD MCY.- En el marco de la 2T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, en el municipio José Ángel Lamas se realiza de forma constante el mantenimiento y optimización de los servicios públicos, para ofrecer a la población sitios adecuados para su desarrollo.

En materia de alumbrado, las cuadrillas de trabajo ejecutaron la recuperación del tendido eléctrico en las vías Santa Cruz-Corocito, Residencias Santa Cruz-Los Mangos, como parte de los proyectos aprobados en la Consulta Popular Nacional.

“Hoy estamos ejecutando la instalación de arvidal y luminarias en la Av. 1 del sector Residencias Santa Cruz 1era etapa”, describe un reporte en la cuenta de Instagram de la Alcaldía (@alcadiadelamas).

El despliegue continuó en otros sectores de la jurisdicción, con la limpieza y desmalezamiento y recolección de desechos en la Universidad Experimental Simón Rodríguez, extensión Lamas, sector Jardines de Turagua, pozo 5 de Marzo y el sector Patrocinio Peñuela Ruiz.

Cada una de estas acciones ofrece tanto a los residentes como visitantes espacios y bienes en perfectas condiciones, en cumplimiento a las orientaciones de la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, bajo el acompañamiento del alcalde Tony García.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | ALCLADÍA DE JOSÉ ÁNGEL LAMAS