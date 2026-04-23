Gobernadora Joana Sánchez supervisó obras en San Sebastián

Una revisión detallada de la infraestructura local, permitió a la máxima autoridad regional priorizar el bienestar y la atención social de los habitantes

CIUDAD MCY.-En una jornada marcada por el contacto con las comunidades la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, visitó el municipio San Sebastián para realizar una supervisión de los avances de las obras de infraestructura en la jurisdicción y así fortalecer la atención integral.

Durante el recorrido, la lideresa aragüeña reafirmó el compromiso con la verdad siempre y atender a los sectores más vulnerables sin distinción política.

Uno de los puntos centrales fue la visita al sector Casa Club, en el que se ejecuta un plan de transformación de los servicios públicos. Los trabajos actuales, que incluyen la construcción de brocales y cunetas, presentan un 50% de avance durante este jueves 23 de abril.

Este proyecto es de carácter progresivo, en el que una vez finalicen las cunetas se procederá con el asfaltado de la vialidad. De igual manera, la gobernadora Sánchez inspeccionó el canal de aguas residuales junto con el equipo de la Secretaría de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, con el objetivo de prevenir las afectaciones por las fuertes precipitaciones del próximo periodo de lluvias.

Por otra parte, el director del Hospital “Nuestra Señora de la Caridad”, doctor Jesús Linares, presentó un balance del impacto de la gestión hospitalaria en la zona.

En consultas fueron atendidos 8.500 pacientes, en inmunización se aplicaron 7.856 dosis y 102 cirugías. Linares destacó que, pese a las dificultades impuestas, cuentan con 95% de los insumos y medicamentos necesarios.

«Hemos logrado un apoyo de 1.500 personas para clasificar el material médico quirúrgico, los medicamentos, junto al acompañamiento a pacientes para la realización de estudios y de consultas» comentó Linares.

Además, se informó que la gobernadora gestión la obtención de medicamentos de alto costo, para los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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