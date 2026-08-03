Jornada postsismo atendió a 115 ciudadanos en Sucre

CIUDAD MCY.- Con una significativa movilización de salud orientada a evaluar de forma directa las condiciones físicas y clínicas de la población, el Sistema Público Nacional de Salud ejecutó una jornada integral casa a casa en el municipio Sucre, en las inmediaciones de la Plaza Meregotos, en la parroquia Cagua para atender a 115 habitantes de esa jurisdicción.

Este importante abordaje médico de protección social responde a las políticas del Plan Venezuela Renace, instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez, junto al ministro de salud Carlos Alvarado. La jornada se materializó gracias al trabajo articulado de la gobernadora Joana Sánchez junto a los equipos de la Corporación de Salud y el personal médico del ASIC La Fundación.

El equipo de profesionales de la medicina atendió a 76 hombres y 39 mujeres directamente en sus hogares, logrando consolidar la cifra de 298 beneficios brindados y 115 consultas especializadas, distribuidas en 64 evaluaciones de medicina general, 17 de pediatría, 10 de planificación familiar, 7 de odontología, 7 consultas especializadas del programa endocrino metabólico y 4 de ginecología y obstetricia, logrando además el control prenatal de una mujer embarazada y la captación de 6 pacientes para el censo del Plan Quirúrgico Nacional.

La jornada casa a casa se caracterizó por su enfoque de prevención al ejecutar 45 desparasitaciones, 76 pesquisas de Hipertensión Arterial (HTA) y glicemia capilar para el control de factores de riesgo crónicos, 3 captaciones de casos vulnerables y sesiones educativas de promoción para la salud. Asimismo, la farmacia comunitaria garantizó el tratamiento inmediato de la población al garantizar a 115 personas la entrega gratuita de 293 medicamentos, equivalentes a 2930 unidosis dispensadas.

Por su parte, Yosmary Lombano, autoridad única de salud en Aragua reconoció la importancia que cada una de estas jornadas que acercan los servicios primarios y especializados de salud a las comunidades. «Nuestros médicos continúan desplegados casa a casa en el territorio para constatar el bienestar de cada familia. A través del Plan Venezuela Renace, avanzamos con firmeza en esta etapa de reconstrucción social, garantizando una Venezuela humana donde la salud preventiva va directo al hogar de cada familia” puntualizó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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