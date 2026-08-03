Inició Plan Vacacional Comunitario Reír 2026 en Girardot con alegría y recreación

Más de 30 planteles educativos tendrán sus puestas abiertas para la recreación

CIUDAD MCY.- Inició formalmente en todo el estado Aragua el Plan Vacacional Comunitario Reír 2026, una iniciativa que activa diversos espacios educativos para ofrecer actividades recreativas, deportivas y formativas a niños, niñas y adolescentes de la región durante las próximas cuatro semanas.

En el municipio Girardot, las puertas del Preescolar Nacional Bolivariano Antonia Esteller, ubicado en la parroquia Madre María de San José, comuna Luis Arango, se abrieron para recibir este despliegue; Haidee Betancour, directora de la institución, dio una bienvenida al plan, destacando que el beneficio se extiende tanto a los estudiantes de la matrícula regular como a todos los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

Por su parte, Gerardo Maita, director municipal de la juventud de la alcaldía de Girardot, detalló que el lanzamiento inició con la atención directa de los participantes, quienes contarán con el acompañamiento permanente del consejo de recreadores del municipio.

Maita enfatizó que el plan se ejecuta de manera simultánea en toda la entidad aragüeña y cuenta con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con el firme propósito de garantizar el derecho constitucional a la recreación, el deporte y el sano esparcimiento.

Por su parte, Arturo Medina, voluntario de «Reír» en Girardot, informó que los participantes disfrutaran de camas elásticas, pintacaritas y dinámicas grupales, a su vez Medina invitó a las familias a buscar información detallada sobre los puntos de atención activos en cada municipio a través de las redes sociales oficiales del plan

Por último, es necesario acotar que se estarán a la disposición 32 planteles educativos contando además con la participación de manera voluntarios de personal de educación; los asistentes contaran también con organismo de seguridad ciudadana con actividades de prevención y actividades culturales.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS : CIUDAD MCY