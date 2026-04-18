GBA transforma espacios del emblemático «Julio Bracho» de Maracay

Las autoridades indicaron que el objetivo es lograr la masificación deportiva y recuperar los espacios deportivos que posicionen al estado Aragua como una potencia deportiva.

CIUDAD MCY .- La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al Secretario General de Gobierno, Félix Romero; inspeccionó los trabajos de rehabilitación y embellecimiento que se ejecutan en el emblemático estadio «Julio Bracho» de Maracay.

Durante el recorrido, la mandataria regional indicó que estas labores forman parte de un plan integral de recuperación de infraestructuras que se ejecutan por orientaciones del Ejecutivo nacional.

Las cuadrillas se encuentran realizando labores de recubrimiento de paredes en la infraestructura, así como también, la creación de murales alusivos a la disciplina del béisbol y mejoras en las áreas comunes.

“Estamos en el Julio Bracho, un espacio histórico que está próximo a cumplir 100 años en nuestra querida Maracay, la transformación del estadio se alinea con las instrucciones de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque estamos transformando este espacio para la cultura, la paz y el encuentro de las familias”, afirmó Sánchez.

De igual manera, la máxima autoridad aragüeña informó que las cuadrillas se mantendrán desplegadas para continuar con la siguiente fase del proyecto.

En ese mismo contexto, la gobernadora indicó que el objetivo es lograr la masificación deportiva en el estado Aragua garantizando que niños, jóvenes y adultos cuenten con instalaciones dignas para desarrollar diversas disciplinas deportivas.

Con estas acciones, el Gobierno Regional demuestra su compromiso en seguir transformando espacios que posicionen al estado Aragua como una potencia deportiva de referencia nacional.

PRENSA GBA

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