José Jerí asume como presidente interino de Perú

CUIDAD MCY.-José Jerí, abogado de 39 años, juró como nuevo presidente de Perú, en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, y ejercerá el cargo durante menos de nueve meses. Al prestar juramento como presidente de transición, Jerí prometió una gestión “de empatía y de reconciliación nacional y de ancha base”, en una situación que describió como “de crisis política constante, gobiernos que no terminan su mandato y una ciudadanía cansada”.

Anunció acciones inmediatas contra “el mal que nos aqueja”, la inseguridad ciudadana, y señaló como enemigos a las organizaciones criminales a las que se debe derrotar. Además, Jerí planteó que el país cuenta para esa guerra con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y que se debe contar con el compromiso de todas las instituciones del Estado para ganar el combate a la delincuencia.

También saludó a los jóvenes del movimiento Generación Z, que realizan marchas antigubernamentales que exigen cambios “con justo derecho”. Jerí no asumió inmediatamente el cargo de presidente, debido a que el congresista Quito pidió censurar a la mesa directiva que el elegido presidía, para cambiar a sus integrantes y elegir a una nueva por consenso, porque las bancadas mayoritarias necesitan atención a sus demandas.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA