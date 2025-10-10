Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

José Jerí asume como presidente interino de Perú

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Oct 10, 2025

CUIDAD MCY.-José Jerí, abogado de 39 años, juró como nuevo presidente de Perú, en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, y ejercerá el cargo durante menos de nueve meses. Al prestar juramento como presidente de transición, Jerí prometió una gestión “de empatía y de reconciliación nacional y de ancha base”, en una situación que describió como “de crisis política constante, gobiernos que no terminan su mandato y una ciudadanía cansada”.

Anunció acciones inmediatas contra “el mal que nos aqueja”, la inseguridad ciudadana, y señaló como enemigos a las organizaciones criminales a las que se debe derrotar. Además, Jerí planteó que el país cuenta para esa guerra con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y que se debe contar con el compromiso de todas las instituciones del Estado para ganar el combate a la delincuencia.

También saludó a los jóvenes del movimiento Generación Z, que realizan marchas antigubernamentales que exigen cambios “con justo derecho”. Jerí no asumió inmediatamente el cargo de presidente, debido a que el congresista Quito pidió censurar a la mesa directiva que el elegido presidía, para cambiar a sus integrantes y elegir a una nueva por consenso, porque las bancadas mayoritarias necesitan atención a sus demandas.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Deportes

Vinotinto Sub-17 ya conoce su ruta mundialista

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Presidente Maduro activó Operación Independencia 200 en tres estados del país

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Operación Independencia 200 activa las ODDI en todo el estado Aragua

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Cultura

Bienal del Sur une arte venezolano con creadores internacionales

10 de octubre de 2025 Milexis Pino