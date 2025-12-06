Lluvias y nubosidad afectarán gran parte del país este sábado

Ciudad MCY.-En horas de la madrugada y la mañana, se espera cielo con nubosidad estratiforme, que producirá lluvias y lloviznas en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Monagas y Anzoátegui, este de Miranda, sur de Aragua, norte de Carabobo, Yaracuy, Lara, este de Sucre y Falcón.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), el cual reseña que habrá mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica en partes de Bolívar, Amazonas, piedemonte andino y Lago de Maracaibo.

En la tarde y noche, se estima un aumento de la cobertura nubosa con posibles lluvias o chubascos en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, norte de Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, oeste de Barinas, los Andes y Zulia. De igual forma, no se descartan algunas lloviznas o lluvias dispersas al sur de Miranda, norte de Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara.

En la Gran Caracas, que incluye los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se prevé cielo nublado con lluvias y lloviznas al este de la entidad durante la madrugada y primeras horas de la mañana. En la tarde y noche se estima desarrollo nuboso que propiciará precipitaciones de intensidad variable en buena parte de la entidad.

La situación sinóptica indica que una Línea de Inestabilidad se desplaza al noroccidente de Venezuela, mientras que una Vaguada Monzónica permanece activa sobre la parte más occidental del país y los Vientos Alisios sobre la franja norte del territorio. Estas condiciones atmosféricas se refuerzan por efectos convectivos locales.

