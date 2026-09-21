Jóvenes de Todasana descubren la magia del visor fotográfico en La Guaira

CIUDAD MCY.- Con asombro y expectativas, niñas, niños y jóvenes del pueblo costero de Todasana, en La Guaira, iniciaron por primera vez la construcción de una cámara oscura, durante el Taller Práctico «Mi Visor Fotográfico».

Durante la instrucción, organizada por el Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), los más pequeños del hogar quedaron fascinados por la proyección de imágenes invertidas dentro del dispositivo casero. En ese contexto de descubrimiento, la jornada se convirtió en un espacio en el que la curiosidad infantil se transformó en herramienta de aprendizaje.

Los participantes, guiados por el coordinador regional del Cenaf, Luis Zulueta, experimentaron la creación con materiales sencillos y reutilizables, proceso en el que lograron plasmar en sus rostros la emoción de quien observa y captura la imagen de un fenómeno óptico que, siglos atrás, maravilló a los grandes pensadores de la humanidad como Aristóteles.

La actividad contó con el respaldo de la Posada Liberty de Todasana, que abrió sus puertas para recibir a la comunidad infantil y juvenil del sector.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA VTV