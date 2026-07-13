Jóvenes de Urdaneta disfrutarán de nueva cancha deportiva

La iniciativa parte de la implementación de planes de recuperación de infraestructuras destinadas a la ejercitación física y de competencia de niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la localidad

CIUDAD MCY.- Una nueva cancha deportiva, completamente recuperada se verá materializada en la comunidad de Monte Oscuro, en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta, con el objetivo de fomentar una cultura de paz y alejar todo tipo de antivalores de la juventud aragüeña.

Esta obra se lleva a cabo mediante la fusión militar-policial a través de la Guardia del Pueblo, enmarcada en el Plan “Canchas para la Vida” y “Mi Cancha Bonita con la Juventud”, iniciativa del programa “Cero Pantallas, Vive la Vida”.

Durante una inspección el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, junto a la diputada a la asamblea nacional, Andreina Maluenga, constaron el éxito de la rehabilitación integral de la cancha deportiva.

En la edificación se realizarán diversas labores para dejar la instalación en óptimas condiciones con la reparación completa en toda su estructura, techos, tuberías de agua potable y servida, losa central, paredes internas y externas, así como el muralismo y el embellecimiento de las áreas comunes.

Es importante señalar que la jornada forma parte de la visión de una nueva gobernanza territorial con enfoque social, orientado a brindar espacios dignos para el desarrollo del deporte y la recreación en todas las comunidades de la región aragüeña.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA