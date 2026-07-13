Infraestructura y servicios concentran despliegue operativo en Girardot

Los equipos operativos desarrollan acciones simultáneas en materia de agua potable, alumbrado, saneamiento y vialidad, en coordinación con el Gobierno Bolivariano de Aragua

CIUDAD MCY.- Los equipos de infraestructura y servicios públicos de la Alcaldía del municipio Girardot se mantienen activos para atender las necesidades reportadas por las comunidades tras los movimientos sísmicos registrados recientemente, con intervenciones dirigidas a restablecer condiciones óptimas en espacios urbanos y garantizar la operatividad de servicios esenciales.

El despliegue contempla trabajos en distintos puntos de la jurisdicción, donde las cuadrillas municipales han priorizado la atención de requerimientos vinculados con redes de servicios, iluminación pública y recuperación vial.

SERVICIOS ESENCIALES

En el sector Andrés Bello se ejecutó la reparación de un bote de agua, acción orientada a mejorar el funcionamiento del sistema de suministro y atender una incidencia que afectaba las condiciones del servicio en la comunidad.

De igual manera, en la avenida Casanova Godoy se realizaron labores para restablecer un tramo afectado del sistema de alumbrado público, permitiendo recuperar la iluminación en esta importante vía del municipio.

VIALIDAD Y SANEAMIENTO

Los trabajos también abarcan la comunidad San Agustín, donde se desarrollan labores puntuales de reparación del colector ubicado en la avenida principal, con el propósito de atender la infraestructura de saneamiento y favorecer el adecuado funcionamiento de los servicios urbanos.

En Río Blanco II, específicamente en la calle Rivas, las cuadrillas avanzan con labores de asfaltado que permitirán optimizar las condiciones de movilidad y tránsito para los habitantes de este sector.

Las acciones son ejecutadas por los equipos operativos siguiendo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, para la recuperación de las zonas afectadas.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA