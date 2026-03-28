Liga de Atletismo llega más exigente en 2026

CIUDAD MCY.- Bajo el lema “Camino a la excelencia”, la Liga de Atletismo inicia su segunda edición tras un exitoso debut dentro del calendario nacional el año pasado.

La primera parada está programada para este sábado 28 de marzo en Caracas, manteniendo el objetivo de elevar el nivel competitivo de la disciplina con vista a los venideros compromisos internacionales.

El emblemático estadio Brígido Iriarte recibirá el primer encuentro donde se reunirán los máximos referentes del atletismo y paratletismo venezolano durante la jornada única.

El indiscutible impulso que experimentó la selección durante 2025 incluyó récords y medallas internacionales y se produjo principalmente por la inserción de la liga en el sistema competitivo nacional.

El incremento de oportunidades sustentado por el certamen comprendió una programación consecutiva de válidas que midieron al detalle el rendimiento de los atletas, favoreció el roce competitivo y permitió a los técnicos realizar las correcciones para lograr la excelencia en los escenarios internacionales.

“Desde su inicio, en 2025, la liga sirvió como plataforma en del proceso de preparación de nuestros atletas. Lo apreciamos en los resultados en los pasados Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, con un récord de campeonato en el relevo 4×400 además de las siete doradas, cinco de platas y nueve bronces”, destacó Luis Salas, presidente de la Liga de Atletismo.

Topes referenciales

El director del circuito añadió que para este nuevo capítulo se mantendrán los pilares que dieron la estructura de calidad a la justa, bajo los parámetros de marcas técnicas y el acompañamiento de referentes en distintas modalidades provenientes de países de la región.

“Estas participaciones internacionales se producirán a partir de la segunda parada, cuando contaremos con representación de República Dominicana, Colombia y Cuba”, reveló el técnico venezolano.

Tal como ocurrió en 2025, la competición contará para con el aval de la Federación Venezolana de Atletismo y de World Athletics. Por ello, las válidas otorgarán puntos al ranking universal de la disciplina, lo que ayudará a escalar posiciones y obtener clasificaciones a las competencias internacionales.

“A diferencia de los pasados bolivarianos de Perú que no exigían marcas mínimas, los eventos de esta nueva agenda sí lo demandan. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, específicamente, indican la pauta a seguir y, en consecuencia, actualizamos los registros técnicos”, precisó

El directivo agregó que, con vista al incremento del nivel del evento, para este año otorgarán 1.060 puntos a los atletas que cumplan con los topes establecidos por la Comisión Técnica Nacional de Atletismo en cada una de las pruebas.

“Por ejemplo, las velocistas que cumplan con la marca de 11.65 en los 100 metros obtendrán 1.060 puntos al ranking internacional, además estarán incluidas en los premios metálicos otorgados en cada válida”, detalló.

La primera parada de la liga se efectuará este sábado (3 p. m.) en el estadio Brígido Iriarte. Se evaluarán las pruebas de 100, 400, 1.500, 5.000, 100, 110, 400 vallas, salto triple, lanzamiento disco y martillo. El programa incluye la participación del seleccionado paralímpico.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA