Juez declara inconstitucional un artículo de reforma laboral de Milei en Argentina

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CIUDAD MCY.- El juez Ricardo Gileta de la provincia de Córdoba, Argentina, declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la reforma laboral promovida por Javier Milei.

«Desechada la validez constitucional del art. 55 LML (Ley de Modernización Laboral) por los motivos expuestos», señala el fallo, refiere despacho de Sputnik.

El magistrado consideró que el artículo 55 de la reforma sancionada por el Senado y promulgada por la gestión de Milei el pasado 6 de marzo, «plantea una evidente vulneración a la garantía de igualdad ante la ley del art. 16 de la Constitución Nacional».

Entre los derechos vulnerados incluyó la protección del trabajo, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley y el mecanismo de actualización de las indemnizaciones que reduce su valor real en los juicios en trámite.

La reforma modifica el régimen de trabajo vigente desde 1974 y establece, entre otras cosas, jornadas de hasta 12 horas diarias a través de un banco que reemplaza el pago del tiempo adicional trabajado por horas libres o jornadas reducidas.

Además, crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y deroga los estatutos profesionales.

FUENTE:AVN

FOTO:CORTESIA