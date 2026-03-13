Rusia envía más de 13 toneladas de medicamentos a Irán

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Emergencias de Rusia comunicó este jueves sobre el envío de más de 13 toneladas de medicamentos a Irán. Conforme lo ordenó el presidente Vladímir Putin, un avión Ilyushin Il-76 lleva el cargamento hasta Azerbaiyán, donde será transferido a representantes del Gobierno iraní.

El suministro forma parte de la ayuda humanitaria para la República Islámica, que ha sido objetivo de una agresión militar desde el 28 de febrero. A causa de los ataques aéreos, más de 15.000 personas resultaron heridas, según datos del 10 de marzo difundidos por las autoridades sanitarias iraníes.

Previamente, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú no ha recibido ninguna solicitud de ayuda de parte de Teherán. Los líderes de ambos países están en contacto permanente desde el comienzo de la agresión.

Durante la conversación sostenida el pasado martes entre Putin y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, este agradeció a Rusia «su apoyo, en particular la ayuda humanitaria». Mientras tanto, el mandatario ruso también mostró su «inquebrantable apoyo» a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

FUENTE:VTV

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