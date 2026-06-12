Julio Mayora se impuso con marca récord

Campeonato Nacional de Pesas sub-23 y mayores arrojó 16 nuevos registros

CIUDAD MCY.- Julio Mayora, Yilihannys Jiménez y Genesis Rodríguez demostraron su poderío, al implantar nuevos registros nacionales absolutos en el Campeonato Nacional sub-23 y mayores 2026 de Levantamiento de Pesa que se disputa hasta el sábado 13 de junio en domo José María Vargas de La Guaira.

La segunda jornada del torneo vibró por el gran nivel que ha demostrado por los halteros nacionales, quienes que lograron imponer 16 nuevos registros en las categoría sub-23 y senior.

MAYORA INDETENIBLE

Mayora se proclamó campeón absoluto con un total de 343 kilogramos, apoyado en un un registro de 152 kg en el arranque y 191 kg en los dos tiempo, para establecer tres récords nacionales en la categoría y asegurar igual número de medallas doradas.

La segunda casilla la ocupó el monaguense Dilinger Vegas con un total de 281, resultado de los 126 kg en arranque (plata) y los 155 Kg en envión (bronce).

El podio lo completó el guaireño David García con un registro de 125 en arranque (bronce) y 156 en envión para un total de 281 kg (plata).

Por su parte, Reinner Yáñez conquistó las tres preseas doradas en la categoría sub-23 con un acumulado de 285 kg, apoyado en un levantamiento de 127 kg en arranque y 158 kg en envión.

Las medallas de plata y bronce de la categoría recayeron Dilinger Vegas y David García respectivamente.

TRIPLE DORADA

De igual manera, Dionangel Vargas se tituló en la división de los 70 kg de la categoría senior con un registro total de 303 kg. El falconiano elevó 136 kg en el arranque (oro) y 167 kg en el envión (oro).

La medalla de plata quedó en poder del monaguense Fabián Márquez, quien consiguió 127 kg en el arranque (plata) y 157 en envió (plata).

Asimismo, Vargas ratifico su dominio en la categoría sub-23, donde se apoderó de las tres preseas e implantó nuevos registros nacionales en la modalidad de envión y total.

El podio lo completaron el monaguense Luis García con la medalla de plata, tras alzar un total de 287 kilogramos, y el bronce del capitalino Aaron Rosal al sumar 238 kilogramos.

JIMENEZ SUPERIOR

En la división de 57 kg, Yilihannys Jiménez demostró su superioridad y se alzó con la medalla de oro en la categoría senior y sub-23 implantado tres nuevos registros nacionales sub-20.

La apureña sumó 200 kilogramos en el total, resultado de un levantamiento de 90 kg en arranque (oro) y 110 kg en los tiempos (oro).

La medalla de plata en la categoría senior correspondió a la guaireña Rosselyn Uzcátegui con un total de 189 kg, producto de 89 kg en el arranque (plata) y 100 kg en el envión (plata).

La medalla de bronce recayó en la también guaireña Génesis Guzmán con una sumatoria de 158 kg, resultado de 68 kg en arranque (bronce) y 90 kg en los dos tiempos.

En la categoría sub-23, Guzmán repitió su posición de subcampeona con el mismo total, con plata en el arranque y bronce en los dos tiempo; el tercer lugar lo ocupó la guariqueña Dubrazca Álvarez al sumar 136 kg, con un arranque de 60 kg (bronce) y un envión de 76 kg.

RODRIGUEZ DOMINANTE

La capitalina Génesis Rodríguez conquistó el título nacional senior en la categoría de 61 kg con un total olímpico de 220 kilogramos, producto de un levantamiento de 99 kg en arranque (oro) y 121 kg en envión, registros que le valieron el récord nacional en total y dos tiempos.

La medalla de plata quedó en manos de sucrense Diana Bellorín con un total 207 kg producto de 93 kg en el arranque (plata) y 114 kg en el envión (bronce).

El podio lo completó la capitalina Yusleidy Figueroa con 200 kg en el total, resultado de 85 kg en arranque y 115 en envión (plata).

SEIS RECORD

Asimismo, Bellorín se adjudicó las tres medallas de oro estableciendo tres récords nacionales en las categorías sub-20 y sub-23 respectivamente.

La segunda posición quedó en poder de la falconiana Rohely García, con un total de 195 kilogramos resultado de 85 kg en arranque (plata) y 108 kg (plata)

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA